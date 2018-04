Bruno Henrique será relacionado para o jogo contra o Bahia, neste sábado, às 16h, na Arena Fonte Nova. O atacante está à disposição do técnico Jair Ventura e confirmou que viajará para a Bahia.

Recuperado de um trauma no olho direito, o camisa 11 se mostrou feliz de estar de volta. Ele treina normalmente desde a última sexta-feira.

- Fico feliz por estar aqui participando desse bate papo, tem muito tempo que não venho aqui. Feliz por estar de volta. Vou ser relacionado e isso não tem preço. Por tudo que eu passei, desde o dia 17 até hoje, Deus me abençoou, fui honrado mais uma vez. Agora é dar andamento – disse.

Um dos problemas que Bruno enfrentava enquanto fazia transição de campo era o óculos especial. O equipamento gerava insegurança no atleta para realizar algumas atividades comandadas por Jair Ventura.

- A maior restrição era o óculos. Não sei como conseguia jogar daquela forma. O óculos é de extrema responsabilidade. Ele iria me ajudar, mas me senti inseguro e me sentia retraído por ter que trabalhar de óculos. Alguns lances que eu treinava o óculos atrapalhava, perdia um pouco da visão periférica e isso trazia receio para mim. Mas pude ir na Alemanha e os médicos disseram que com o tempo, se liberado esse óculos, não imaginava que seria tão rápido assim. Minha lesão está muito bem recuperada – explicou.

O provável alvinegro contra o Bahia deve ser: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison; Sasha, Cittadini, Jean Mota e Rodrygo; Gabigol.