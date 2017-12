Mais de 40 animais, sendo 10 cães, 30 gatos e 15 gatos filhotes, estão à espera de um novo lar.

Com a proximidade das festas de fim de ano, as pessoas viajam mais e as quem têm animais de estimação, muitas vezes não tem com quem deixá-los e optam abandoná-los, independente de idade ou raça.

Essa prática de maus-tratos contra animais é passível de multa, por meio da Lei 2.686-A, que pode ser consultada no https://leismunicipais.com.br/ a/sp/s/sao-vicente/lei- ordinaria/2011/269/2686/lei- ordinaria-n-2686-2011-dispoe- sobre-a-pratica-de-maus- tratos-contra-animais- estabelece-multa-altera-a- redacao-do-inciso-ii-do-art-9- da-lei-n-499-a-97-e-da-outras- providencias?q=lei%20abandono% 20animais

Diariamente, o Departamento de Zoonoses da Secretaria da Saúde de São Vicente (DEZOON) recebe bichinhos abandonados. De acordo com o chefe do departamento, Kleber Souza Costa, há muitos filhotes de gatos, além de cães e felinos adultos aguardando um novo lar.

Kleber afirma que o Município tenta inibir a prática realizando feiras de adoção e explicando sobre a posse responsável. “Orientamos, mas depende da educação da população. Enfrentamos problemas também em condomínios. Muitos animais entram dentro dos prédios, as pessoas alimentam e ficam domiciliados. Falamos da posse responsável que quem acolhe os animais, tem responsabilidade de cuidar”, explica o chefe da Zoonoses.

O Departamento está localizado na Rua Catalão, 530, Vila Voturuá e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

Adoção – Para os interessados em ter um amigo peludo, basta comparecer ao Departamento, munidos de comprovante de residência e RG. O chefe do DEZOON explica que todos os animais são vermifugados, castrados e vacinados. Também é inserido um chip para identificação e controle populacional. Todo mundo que adota um animal preenche um termo de adoção.

Com relação, aos filhotes com menos de quatro meses, eles são avaliados pelos veterinários e recebem um vale-castração para o proprietário agendar uma data para o procedimento.

Além destes, existem os cães de rua adultos que quando recolhidos pelo Departamento de Zoonoses, são tratados e devolvidos ao local de origem no Município, de acordo com o Termo de Ajuste e Conduta (TAC) do Ministério Público (MP). Quem tiver interesse em adotar um desses animais pode entrar em contato pelo telefone: (13) 3561-1604.

Outra forma de adotar um pet é comparecer nos dias da feira de adoção, que acontece terças e quintas-feiras, das 10 às 15h, na Praça do Correio, s/nº – Centro.

Denúncias – Qualquer abandono de animais nas vias da Cidade, deve ser feito pessoalmente na Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público (Rua Jacob Emmerich, 1367 – Parque Bitaru).

Além de cães e gatos abandonados, há também os animais de grande porte em alguns bairros da Cidade. Qualquer denúncia a respeito, basta ligar para a empresa conveniada com a Prefeitura, que faz a retirada de animais de grande porte, (13) 3025-1055.