A Polícia Militar Ambiental resgatou pelo menos seis cachorros da raça Whippet que estavam sofrendo maus-tratos. Segundo o órgão, os animais foram encontrados na última sexta-feira (20), em uma casa na Rua Guiana Francesa, que fica no bairro Guilhermina, em Praia Grande.

Quando chegaram ao local, após serem chamados por vizinhos, que sentiram um odor muito forte vindo do imóvel, os policiais encontraram os cachorros bastante machucados e desnutridos. Além dos seis animais resgatados, outros dois foram encontrados mortos e já em estado de decomposição.

O dono da casa não foi localizado. Ele não estava no imóvel no momento em que a operação foi realizada. No entanto, ele será multado em R$ 30 mil pela Polícia Militar Ambiental. Além disso, o proprietário da residência terá que responder a um inquérito por crime ambiental. A suspeita é de que o local estava sendo utilizado como criadouro clandestino para reprodução e comercialização dos cães.

Já os animais encontrados vivos pela polícia foram levados para receber tratamento veterinário em uma clínica de Praia Grande.