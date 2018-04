Na manhã desta sexta-feira (20), o deputado estadual Caio França realizou, no Salão nobre da Prefeitura Municipal de São Vicente, a entrega de emendas parlamentares viabilizadas por ele para entidades assistenciais vicentinas

No total, foram R$ 740 mil reais em emendas investidas em dez entidades da Cidade, que dessa forma terão condicões de adquirir novos equipamentos, como veículos, ar condicionado, cozinha industrial, entre outras melhorias na sua funcionalidade.

Na entrega das emendas estiveram presentes o prefeito Pedro Gouvêa, a vice-prefeita Professora Lourdinha e os vereadores Felipe Roma, Gustavo Palmieri, Wilson Cardoso, Roberto Rocha, Castelinho e Léo Santos, licenciado, trabalhando como secretário de Obras e e Desenvolvimento Urbano, além dos representantes das entidades.

As emendas foram de R$ 100 mil para a APAE, R$ 70 mil para a Banda Matteo Bei, R$ 80 mil para o CAMP Rio Branco, R$ 50 mil para Casa Crescer e Brilhar, R$ 100 mil para o LAM (Lar de Assistência ao Menor), R$ 50 mil para o Balé Jovem, R$ 80 mil para o CRERES, R$ 50 mil para a Liga Judô Litoral, R$ 60 mil para Estrela do Mar e R$ 100 mil para o Lar Vicentino.

“Hoje é um dia muito importante. Fizemos entrega destas emendas para fazer aquisição de novos equipamentos. Entendemos que o Poder Público não consegue fazer tudo. Essas entidades são muito parceiras da Cidade e por isso merecem toda nossa atenção e respeito”.

Caio França agradeceu ao Governo do Estado por atender seu pedido. “É mais um compromisso cumprido que é de aproximar nossas entidades ao Governo do Estado”.