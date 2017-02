Todas as estações do VLT (Veículos Leve Sob Trilho) já estão funcionando, mas diversos detalhes ainda precisam ser acertados para o transporte eficaz de milhares de vicentinos. Por isso, nesta última quarta-feira, o prefeito Pedro Gouvêa, juntamente com o deputado estadual Caio França, se encontraram com o diretor-presidente da EMTU, Joaquim Lopes.

Em pauta, temas como obras que ainda precisam ser realizadas em torno do VLT, a necessidade de drenagem em pontos críticos, onde aumentaram os alagamentos, causando transtornos a muitos munícipes e a interligação do sistema de vans com o VLT.

“A reunião foi produtiva, pois além de falar sobre a ligação do sistema do VLT com as vans, aproveitamos para apresentar alguns problemas que se agravaram após obra do VLT como por exemplo pontos de alagamento e a zeladoria em torno da via. A empresa se comprometeu a apresentar soluções para ambos os casos antes dá entrega final”, afirmou o deputado estadual Caio França.

Também estiveram presentes na reunião os secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Léo Santos, a secretaria de Fazenda, Bernadete Barcellar, secretária de Assuntos Jurídicos e o secretário Almeida.