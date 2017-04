O calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi antecipado e quem nasceu nos meses de março, abril e maio poderá procurar, neste sábado (8), uma das 13 agências da Caixa que abrirão na Baixada Santista.

As agências estarão abertas das 9 às 15 horas. Em São Vicente, as agências abertas são a da Praça Barão (Praça Barão do Rio Branco, 71) e Centro (Rua Jacob Emmerich, 215).

Mais de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de abril, com valor disponível acima de R$ 11,2 bilhões, informou a Caixa Econômica Federal. Cerca de 2,3 milhões de trabalhadores (30%) receberão automaticamente o crédito nas contas da Caixa Econômica Federal no dia 8 de abril.

Também está prevista a abertura antecipada em duas horas das agências da Caixa entre a próxima segunda (10) e quarta-feira (12) para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS.

O diretor executivo de Fundos de Governo da Caixa, Valter Nunes, lembrou que no sábado não é possível transferir para outro banco por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), mas os clientes poderão enviar o dinheiro por DOC (Documento de Crédito), limitado ao valor de até R$ 4.999, 99, com liberação do dinheiro na terça-feira e isenção de tarifas.

Para valores a partir de R$ 10 mil, a Caixa exige a carteira de trabalho e a liberação do dinheiro leva um dia para ocorrer.