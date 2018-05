Desde segunda-feira (14), jogadores de prêmios das loterias da Caixa têm à disposição um novo jogo lotérico: o Dia da Sorte.

O sorteio será promovido três vezes por semana – às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. A nova loteria irá testar a sorte do jogador em apostas envolvendo dias do mês e os meses do ano.

Em cada aposta, será permitida a indicação de, no mínimo, 7 números e, no máximo, 15 números, em um total de 31 números, mais um dos meses do ano, o mês de sorte. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 7 números sorteados e mais o mês da sorte. Também ganha prêmios, menores, quem acertar 6, 5 ou 4 números e o mês da sorte.

A aposta simples, com 7 números e 1 mês de sorte, custa R$ 2,00. Há ainda apostas combinadas, ou múltiplas, com mais números marcados. O jogo com 8 números e 1 mês de sorte, por exemplo, será de R$ 16,00 e a aposta com 15 números e 1 mês de sorte, R$ 12.870,00. O primeiro sorteio irá ocorrer no próximo sábado (19).