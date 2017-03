Embora tenha sido aprovada a Lei Complementar nº 885, de 15 de março de 2017, que autoriza a nomeação para o cargo de assistente de Gabinete para cada vereador em São Vicente, a Câmara Municipal afirmou que não realizará as nomeações enquanto persistir o estado de calamidade financeira do Município. A decisão foi unânime entre todos os vereadores.

Em nota, a Câmara destacou o comprometimento da Casa com a recuperação social, econômica e financeira da Cidade. Em nota enviada ao JV, afirma estar ciente de suas funções, que seus representantes trabalham pelos interesses da população e são fiés ao seu propósito de transparência e credibilidade. Também esclarece que cada um dos assuntos tratados em sua pauta obedece a criterioso estudo.

Ainda segundo a nota, afirma que a aprovação da Lei seguiu os mesmos parâmetros, tendo sido estudado e certificado de que a criação do novo cargo não representa nenhum custo adicional a Cidade, nem mesmo quaisquer despesas suplementares a serem realizadas pela Prefeitura. A nota ressalta que todas as despesas são suportadas em sua totalidade pelo orçamento da Casa Legislativa, que é independente do orçamento da prefeitura.