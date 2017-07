Domingo pode ser um dia especial! Afinal, nem sempre é possível juntar muitos em um espírito de solidariedade e conscientização com o objetivo de ajudar o próximo. Para que isso seja possível, a Prefeitura de São Vicente junto com o Fundo Social de Solidariedade e a Fundação Eduardo Furkini convidam a todos os munícipes para a Caminhada do Coração que será realizada no domingo (23) com concentração no Bolsão do Itararé, às 9h e saída às 10h.

Quem quiser participar pode ir com camiseta branca e um coração de tecido na mão. Esse ano o foco da Ação do Coração também trata da saúde do coração em seu sentido físico. Dessa forma haverá aula de fitdance com o instrutor Nego Malah para reforçar a importância de se exercitar.

A chegada será na Praça Tom Jobim. A oportunidade também serve para doar. Todos os participantes da caminhada devem levar um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

Há também pontos de doação de corações e brinquedos. Aliás, são os mesmos pontos de doação da Campanha do Agasalho. Confira abaixo a lista dos locais:

1 – Fundo Social (Rua Benedito Calixto, 205 – Centro);

2- Hospital Ana Costa (Rua Marechal Candido Rondon, 155 – Parque Bitaru);

3 – Drogaria Boa Vista (Rua Floriano Peixoto, 184 – Boa Vista);

4 – Colégio Notre Dame (Rua Coronel Pinto Novaes, 34 – Itararé);

5 – Colégio Notre Dame (Rua Pero Correa, 526 – Boa Vista);

6 – Wizard (Avenida Antônio Emerick, 841 – Vila Cascatinha);

7 – Wizard (Avenida Presidente Wilson, 1.026 – Centro);

8 – Balaio & Cia (Rua XV de Novembro, 631 – Centro);

9 – Colégio Exemplo (Rua Sebastião Ribeiro da Silva, 5 – Humaitá);

10 – Supermercado Ao Fiel Barateiro (Rua XV de Novembro, 537 – Centro);

11 – CODESAVI – Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Rua Padre Anchieta, 462 – Centro);

12 – Prefeitura Municipal de São Vicente (Rua Frei Gaspar, 384 – Centro);

13 – CAM – Complexo Administrativo Municipal (Rua José Bonifácio, 404 – Centro);

14 – Sest Senat (Praça Adalberto Panzan, 151 – Cidade Náutica);

15 – Sub Prefeitura (Avenida Ulisses Deputado Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco);

16- Sabesp (Avenida Antônio Emerick, 528 – Vila Cascatinha);

17- 39º Batalhão de Infantaria Leve (Rua Freitas Guimarães, 340 – Boa Vista);

18- Unesp (Praça Infante Dom Henrique, S/N – Parque Bitaru);

19 – Câmara Municipal de São Vicente (Rua Jacob Emerick, 1.195 – Parque Bitaru); 20 – Ordem Rosa Cruz (Rua Manoel Covas Raia, 524 – Vila São Jorge);

21 – UNIBR – Faculdade de São Vicente (Avenida Capitão-mor Aguiar, 798 – Parque Bitaru)

22- APAE São Vicente (Rua Feliciana Marcondes da Silva, 205 – Vila Cascatinha);

23 – Foca Academia (Rua Tupi, 244 – Parque São Vicente);

24 – 3ª Visão (Avenida Prefeito José Monteiro, 46 – Jardim Independência);

25 – Monumento Shopping Car (Praça da Bandeira, 80 – Centro)

26 – Brisamar Shopping (Rua Frei Gaspar, 365 – Centro);

27 – Colégio Notre Dame (Avenida Presidente Wilson, 278 – Centro);

28 – Venturine Móveis (Praça Barão do Rio Branco, 191 – Centro);

29 – Instituto Histórico Geográfico (Frei Gaspar, 280 – Centro)

30 – 2º Bil – Batalhão de Infantaria Leve (Avenida Antônio Emmerich, 215 – Vila Cascatinha);

31 – Caixa Econômica Federal (Rua Jacob Emmerich, 215 – Centro);

32 – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Praça Coronel Lopes, 387 – Centro);

33 – Escola de Idiomas CNA (Avenida Presidente Wilson, 1.176 – Centro)

34 – Escola de Idiomas CNA (Avenida Antônio Emmerich, 1.550 – Vila Cascatinha)

35 – Venturine Móveis (Rua Padre Anchieta, 455 – Centro)

36 – Correio (Praça Coronel Lopes, s/n – Centro)

37- Colégio Integração (Avenida Capitão-mor Aguiar, 572 – Centro);

38 – Castelinho (Avenida Prefeito José Monteiro, 33/41 – Vila Valença)

39 – Alicerce (Rua Anita Costa, 88 – Vila Voturuá);

40 – Clube de Regatas Tumiaru (Praça Coronel José Lopes, 167 – Centro);

41- Colégio São Pedro (Rua Frei Gaspar, 4.180/4.192 – Cidade Náutica);

42- Colégio Jean Piaget (Rua Cuiabá, 753 – Cidade Náutica);

43 – Verde Que Te Quero Verde (Rua Pero Correia, 533 – Itararé);

44 – Ateneu São Vicente (Rua Amador Bueno da Ribeira, 252 – Boa Vista);

45 – Escola Fortec São Vicente (Avenida Presidente Wilson, 1.013 – Centro);

46 – Estacionamento Patropi (Rua Padre Anchieta, 556 – Centro);

47– Banco do Brasil (Frei Gaspar, 433 – Centro);

48 – Banco do Brasil (Av. Presidente Wilson, 670 – Centro);

49 – Colégio Santa Rosa (Rua Campos de Buri, 187 – Parque Bitaru);

50 – Escola Politécnica Treinasse (Rua: Silvio Pereira Mendes, 35 – São Jorge);

51 – Farmácia Rosa Gálica (Rua João Ramalho, 560 – Centro);

52 – Tribo do Asfalto (Avenida Mascarenhas de Morais, 574 – Vila Margarida);

53 – Unidade do hospital Ana Costa (Av. Presidente Wilson, 772 – Boa Vista).

54 – Supermercado Flor do Parque (Av. Esmeraldo Tarquínio, 113 – Parque das Bandeiras).