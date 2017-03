Para a Associação Mulheres Ponto e Vírgula, todo o dia é dia para conscientizar e valorizar a mulher. Pensando nisso, a Associação promoveu, no último domingo de março (26), o 1º Caminhando e Cantando por uma Mulher 2017. O evento foi aberto a todos e contou com a presença do prefeito Pedro Gouvêa e da presidente do FSS de São Vicente, Andréa Gouvêa.

A concentração da caminhada aconteceu na Praça 22 de Janeiro, onde os participantes tiveram aula de alongamento, com dicas para exercícios físicos diários que podem ser feitos em casa e que são importantes para a saúde da mulher.

Em seguida, aconteceu a caminhada, que foi até a Praia do Itararé, em frente ao teleférico. No local, foi realizada uma homenagem às mulheres com apresentação da Banda da Polícia Militar. Todos os participantes receberam certificados.

Juciara Santos, presidente interina da Associação Mulheres Ponto e Vírgula, ressalta que, além da conscientização da mulher na busca dos direitos por condições iguais, o evento também buscou conscientizar sobre a prática de atividade física como aliada para as mulheres, principalmente na melhor idade.