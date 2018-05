A rodovia dos Imigrantes está bloqueada nos dois sentidos, Capital e Litoral, por causa de protestos de caminhoneiros contra o aumento de combustível. A categoria entra no quarto dia de greve nesta quinta-feira (24).

O bloqueio acontece na altura do km 24 da Imigrantes, sentido litoral, e no km 20, sentido capital, devido manifestação. Os atos começaram por volta de 6h30 e tem uma fila de veículos de cerca de 2 km em ambos os sentidos.

Também há manifestação na via Anchieta, na altura do km 24, nos dois sentidos, com bloqueio parcial da via e cerca de 1 km de lentidão.

O acesso ao Porto de Santos permanece bloqueado, tanto na margem direita, pela via Anchieta, quanto na margem esquerda, pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, devido a protestos fora do trecho de concessão da Ecovias. Não há reflexo no tráfego naqueles trechos.

A pista Norte da Anchieta está bloqueada para obras no trecho de serra.