A 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe) será realizada no período de 17 de abril a 26 de maio, sendo 13 de maio o Dia D de Mobilização Nacional, conforme o novo calendário anunciado pelo Ministério da Saúde para atender o cronograma de remessa das vacinas.

No período de 17 a 21 de abril serão vacinadas apenas as pessoas com 60 anos ou mais e os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (Indivíduos que apresentem pneumopatias, incluindo asma, cardiovasculopatias, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, transtornos neurológicos e do desenvolvimento como epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros, imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/Aids ou outros, obesidade e pacientes com tuberculose, de todas as formas).

A decisão de priorizar esses grupos baseou-se no cronograma de distribuição das vacinas anunciado pelo Ministério da Saúde, que prevê o envio de apenas 25% do total de doses até o dia 5 de abril, e no fato de que esse público representou 72% das internações e 77% dos 108 óbitos notificados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza em 2016.

Para os demais grupos do público-alvo, a campanha será iniciada no dia 24 de abril: abrangendo crianças entre seis meses e menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.