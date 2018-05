A campanha de vacinação contra a gripe será encerrada na próxima sexta-feira (1º) em todo o país. Dados do Ministério da Saúde mostram que 21 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda precisam ser imunizadas. A expectativa da pasta é vacinar 54,4 milhões de pessoas até o final da campanha.

Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais também devem ser imunizadas. Neste caso, é preciso apresentar uma prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle de doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar os postos em que estão registrados para receber a dose.

Cobertura

Até 24 de maio, foram vacinadas 33,3 milhões de pessoas contra a gripe. O público com maior cobertura é o de puérperas, com 74,2%, seguido por idosos (71%), trabalhadores da saúde (67,8%) e professores (67,7%). Entre os indígenas, a cobertura ficou em 53,5% e, entre as gestantes, em 51,8%. O grupo com menor índice de vacinação foram as crianças, com 46%.

A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e, segundo o ministério, é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias. São priorizados os grupos considerados mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.

Casos

O último boletim do ministério aponta que, até 19 de maio, foram registrados 1.678 casos de influenza em todo o país, com 280 óbitos. Do total, 1.022 casos e 178 óbitos foram pelo vírus H1N1, além de 329 casos e 52 óbitos de H3N2. Há ainda o registro de 184 casos de influenza B, com 22 óbitos, e 143 casos de influenza A não subtipado, com 28 óbitos.

A vacina

A pasta informou que a vacina é segura e reduz complicações que podem provocar casos graves da doença, internações e óbitos. A dose utilizada na rede pública de saúde protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Hemisfério Sul ao longo do último ano, incluindo o H1N1 e o H3N2.

Reações adversas

Ainda de acordo com o ministério, após a aplicação da dose, podem ocorrer, de forma rara, dor, vermelhidão e endurecimento no local da injeção. As manifestações são consideradas benignas e os efeitos costumam passar em 48 horas.

A vacina da gripe é contraindicada para pessoas com histórico de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. É importante procurar o médico para mais orientações.

SAIBA ONDE SE VACINAR EM SÃO VICENTE (9 ÀS 15 HORAS)

1- ESF Humaitá I e II

Rua Alfredo das Neves, s/n – Humaitá – tel: 3406-2870

2- UBS Catiapoã

Av. Pérsio de Queiroz Filho, 733/734 – Catiapoã – tel: 3467-2887

3- UBS Central

Avenida Antônio Emmerich, 509 – Vila Mello – tel: 3469-8984

4- ESF Japuí

Avenida Tupiniquins, s/n – Japuí – tel: 3567-1344

5- UBS Jardim Guassu

Rua Lagarto, 101 – Jardim Guassu – tel: 3561-2004

6- UBS/ESF JIP

Rua Roberto Koch, 584 – Jóquei Clube – tel: 3464-2533

7- ESF Jardim Rio Branco I

Rua Antônio RiscallaHusne, 1.760 – Jardim Rio Branco – tel: 3566-2773

8- ESF Jardim Rio Branco II e III

Rua Eduardo Cação, s/n – Jardim Rio Branco – tel:3566-1188 / 3566-3595

9- UBS Náutica III

Rua Nicolau Patrício Moreira, 225 – Cidade Náutica – tel: 3463-8266

10- UBS/ESF Parque Bitaru

Praça Infante Dom Henrique, s/n – Parque Bitaru – tel: 3467-1757

11- UBS/ESF Parque das Bandeiras

Praça Dario Aredes Lacerda, 70 Loja 11– Parque das Bandeiras – tel: 3566-2163

12- ESF Parque Continental

Avenida Central, 940 – Parque Continental – tel: 3564-1424

13- UBS Parque São Vicente

Praça Dom Pedro I, s/n – Parque São Vicente– tel: 3464-1565

14- UBS/EACS Pompeba

Rua Antonio da Costa, s/n – Pompeba– tel: 3464-1815

15- UBS/ESF Ponte Nova e Quarentenario

Rua Salvador, 40 – Vila Ponte Nova – tel: 3566-1155

16- UBS/ ESF Praça Vitória

Praça Vitória, s/n – Vila Voturuá – 11380-410 – tel: 3561-1042

17- UBS /ESF Samaritá

Rua Sergipe, 70 – Samaritá – 11345-050 – tel: 3566-1544

18- UBS/ ESF Sambaiatuba

Praça Dom Bosco, s/n – 11365-180 – Jóquei Clube – tel: 3463-8727

19- ESF Saquaré – NO DIA D fechada e a vacinação será na Creche Tio José – Rua Oito, 240 – México 70

Rua do Meio, s/n – Vila Margarida – tel: 3464-0550

20- UBS/ EACS Tancredo Neves

Rua Luiz Meirelles Araújo, s/n – 11350-560 – Tancredo Neves – tel: 3464-1262

21- UBS Vila Margarida

Rua Polydorio de Oliveira Bittencourt , 299 – 11330-570 – Vila Margarida – tel: 3463-2324

22- ESF Gleba II

Avenida Dr. Celso Santos, 510 – 11346-250 – Parque das Bandeiras – tel: 3566-2456

23- ESF Rio Negro

Rua E, 110 – Jardim Rio Negro – 11347-430 – tel: 3566-8321

24- ESF Vila Ema

Rua Eliseu Almeida Melo, 10 – 11345-350 – Vila Ema – tel: 3566-4219