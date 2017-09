Em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, São Vicente realiza desde segunda-feira (11) a Campanha Nacional de Multivacinação. O atendimento segue até o dia 22, mas antes, no dia 16, haverá o “Dia D”, voltado à divulgação e mobilização nacional.

No Município o atendimento será em 24 postos fixos nas Unidades básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias de Saúde da Família (ESF).

A ideia é possibilitar aos pais a atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente com idade inferior a 15 anos.

A caderneta é um documento pessoal, daí a importância de apresentá-la para uma avaliação criteriosa da situação vacinal.

A multivacinação vem acontecendo nos últimos anos com o objetivo de, em um curto intervalo de tempo de duas semanas, melhorar a cobertura vacinal e otimizar a logística dos serviços de saúde. Nessas campanhas procuram-se administrar vacinas de forma seletiva e possibilitar a atualização da Caderneta de Vacinação.

Com a evolução do Calendário Nacional de Vacinação nos últimos anos, muitas vacinas necessitam ter doses de reforço, como é o caso da vacina HPV para meninas e meninos e a vacina meningocócica dos 12 a 13 anos de idade.

Desta forma, esta estratégia busca resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis no Brasil dentre elas: Tuberculose, Hepatites A e B, Poliomielite, Difteria, Tétano, Coqueluche, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Rotavirus, Pneumonias e gripes, Meningite tipo C, Varicela e HPV.

Não há meta a ser alcançada, no entanto, na ocasião da Campanha será avaliado o número de doses aplicadas no período.