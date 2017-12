Com objetivo de preservar as praias limpas, será lançada ontem (15), a Campanha Verão Limpo 2018, na sede da Associação Comercial de São Vicente (ACSV), localizada na Rua Jacob Emmerich, 1238 – Parque Bitaru.

A ação que está em sua segunda edição, acontecerá sempre aos domingos, entre 21 de janeiro e 4 de março, exceto dia 11 de fevereiro (Carnaval). Em São Vicente a concentração será maior.

Aproximadamente 45 pessoas vão entregar mais de 10 mil sacolas biodegradáveis. Além de uma equipe de pesquisa para coletar os micro-resíduos encontrados, que servirão de amostras para o público local.

No próximo domingo (17) haverá um simulado na praia do Itararé, das 10 ao meio dia, para entrega das sacolas biodegradáveis.

Percurso – A equipe sairá do Emissário Submarino em Santos, seguindo em direção a São Vicente, percorrendo toda orla vicentina até chegar ao destino final, em Praia Grande.

A ação é organizada pela ONG Ecologia em Movimento (Ecomov), em parceria com as secretarias de Turismo e Meio Ambiente de São Vicente, Escoteiros do AR São Vicente, ETEC Ruth Cardoso e apoio das empresas CNA, Associação Comercial de São Vicente, Balboa, Colégio Integração, Grego Churrascaria, Marllon Lanches, Mega Motos, Drogaria Boa Vista, Fiel Barateiro, Unisa, Akai perfumaria, entre outros.