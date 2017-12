Garrafinhas pet, tampas plásticas, canudinhos de refrigerante e muita bituca de cigarro foram recolhidos neste domingo (17), durante atividade simulada, promovida pelos participantes da Campanha Verão Limpo 2018. A ação se deu na Praia do Itararé, próximo à Ilha Porchat.

A equipe da ONG Ecologia em Movimento (Ecomov) e os 45 voluntários envolvidos reuniram-se para o treinamento da Campanha Verão Limpo 2018, que segue da primeira semana de janeiro até o final do Carnaval.

A Secretaria de Meio Ambiente de São Vicente entrará com o aporte logístico durante as ações, dando a destinação adequada ao lixo recolhido. ”Todo o material reciclado será encaminhado à cooperativa de catadores, enquanto os demais tipos de lixo terão como destino o aterro sanitário”, informou o secretário Vitor Vitório (Semam), destacando a importância do apoio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Codesavi para o sucesso da iniciativa.

O simulado serviu para familiarizar a equipe com a metodologia de trabalho e pesquisa, além do grupo se preparar para realização das abordagens aos veranistas de forma adequada durante a temporada. No próximo domingo (24), a equipe sairá do emissário Submarino em Santos, passando por São Vicente e Praia Grande recolhendo lixo nas praias, além de coletar microrresíduos.

Com o objetivo de manter as praias limpas durante o verão, a campanha terá uma intensificação maior na cidade de São Vicente, com mais de 40 pessoas entregando sacolas biodegradáveis e conscientizando os veranistas que estiverem nas praias aos domingos.

A ação é organizada pela ONG Ecomov, em parceria com as secretarias de Turismo (Setur) e de Meio Ambiente (Semam) de São Vicente, Escoteiros do Ar São Vicente, ETEC Ruth Cardoso e apoio das empresas CNA, Associação Comercial de São Vicente, Balboa, Colégio Integração, Grego Churrascaria, Marllon Lanches, Mega Motos, Drogaria Boa Vista, Fiel Barateiro, Unisa, Akai perfumaria, entre outros.