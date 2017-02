A guerra contra o lixo está cada vez mais forte em São Vicente. Um dos pontos onde estão mais concentrados os mutirões de limpeza no Município são os canais, que sofrem com o excesso de entulho e detritos jogados de forma irregular.

O canal da Avenida Penedo, em frente ao Charm’s Motel, é um dos alvos da ação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedup). Além da limpeza do local, que recebe toda água do canal do Sá Catarina de Moraes, o canal também está sendo aprofundado. As enchentes são frequentes no local.

Recentemente, o prefeito Pedro Gouvêa visitou os serviços e pediu a conscientização da população, para poder resolver o problema crônico de alagamentos que tem naquela região. “Já tiramos muito lixo e entulho de dentro do canal o que acaba trazendo um transtorno muito grande para a cidade. Nosso trabalho está apenas começando, mas peço para as pessoas colaborarem, denunciando o descarte irregular, feito de maneira irresponsável”.

Ele ressaltou que essa fiscalização acaba sendo benéfica para todos. “Quando alaga, é o filho que não pode ir para a escola, o munícipe não pode trabalhar. Se todos ajudarmos teremos uma cidade melhor”.

A Avenida Penedo, próximo à entrada do Sambaiatuba, tem recebido outros serviços, que incluem recuperação de guias, sarjetas, pavimento defronte ao ponto de ônibus, limpeza e desobstrução de poços de visita e reparos no sistema de drenagem.

Outros canais da Cidade, como o do Sá Catarina de Moraes e o da Alcides da Araújo, também estão recebendo trabalhos de limpeza.