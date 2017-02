O câncer foi, no período de 2009 a 2013, a principal causa de morte por doença na faixa etária de 15 a 29 anos, e a segunda causa geral neste grupo no Brasil, atrás apenas de “causas externas” (acidentes e mortes violentas de diferentes tipos), segundo um panorama da doença em adolescentes e adultos jovens lançado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) e o Ministério da Saúde (MS).

No período de 5 anos, houve 17,5 mil mortes por câncer entre os brasileiros de 15 a 29 anos (5% do total de mortes). O trabalho aponta que a taxa média de mortalidade por câncer de adolescentes e adultos jovens foi de 67 por 1 milhão. Segundo o ministério, a boa notícia é que a taxa está estável nos últimos anos.

A publicação aponta ainda que a média de pessoas de 15 a 29 anos que tiveram câncer foi de 236 casos/milhão. A taxa é bem superior à verificada em crianças de 0 a 14 anos, que é de 127/milhão, mas inferior às dos principais tipos de câncer em adultos. O câncer em adolescentes e adultos jovens, assim como em crianças, é classificado como algo “raro”.

Os tumores mais frequentes em adolescentes e adultos jovens são os carcinomas (34%), linfomas (12%) e tumores de pele (9%), indica o panorama do Inca.

As regiões mais frequentes dos carcinomas em adolescentes e adultos jovens são no trato geniturinário (taxa de incidência de 24,83 por 1 milhão), tireoide (14,18 por 1 milhão), mama (12,46 por 1 milhão) e cabeça e pescoço (4,57 por 1 milhão).

O câncer de colo do útero é o de maior incidência em mulheres nesta faixa de 15 a 29 anos. O desenvolvimento da doença está ligado à infecção pelo HPV, transmitido na relação sexual. A publicação usa informações de 25 Registros de Câncer de Base Populacional, o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde e os 271 Registros Hospitalares de Câncer.