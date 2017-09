A partir desta segunda-feira (25), está disponível o gabarito das provas do processo seletivo para trabalhar na área da Educação em São Vicente. Os interessados devem acessar o site www.intergrebrasil.com.br, através do portal do candidato, com login e senha, e conferir sua pontuação. O resultado oficial do processo seletivo será divulgado nesta quarta-feira (27).

Também serão publicados os resultados preliminares e a cópia das provas. Recursos podem ser apresentados online até as 18 horas de terça (26), pelo mesmo site. Após o prazo de recursos, será iniciada a convocação para a segunda etapa, com as entrevistas. Estarão habilitados para esta fase os candidatos que tiverem no mínimo 40% de acertos, convocados por ordem de pontuação.

Dos 6.748 inscritos, 5.316 compareceram ao processo seletivo realizado domingo (24), na Unibr, o que equivale a 79% dos candidatos inscritos. O cargo que registrou o menor índice de abstenção foi o de auxiliar de serviços gerais, com 18% de ausência. O que teve o maior número de ausentes foi o de atendente de secretaria, com 25% do total.

O cargo mais concorrido do processo seletivo foi o de auxiliar de serviços gerais, que conta com 1.920 candidatos. Na sequência, vem a função de atendente de secretaria (1.866 inscritos), atendente de educação (1.772) e auxiliar de cozinha (1.186).