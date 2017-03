O Município de São Vicente terá em breve o primeiro santo reconhecido pela Igreja Católica. Nascido em 1572 na Primeira Cidade do Brasil, o padre André de Soveral foi beatificado há 17 anos. A confirmação acerca da sua canonização se deu nesta quinta-feira (23) pelo Papa Francisco, em audiência concedida ao prefeito da Congregação das Causas dos Santos, cardeal Angelo Amato. O papa aprovou os votos favoráveis à canonização dos protomártires do Brasil, em Sessão Ordinária dos Cardeais e Bispos Membros da Congregação sobre. Esta é a última etapa antes da canonização.

A notícia foi postada no site da Rádio Vaticana, um dos meios de comunicação oficiais do Vaticano.

O religioso é reconhecido pela comunidade católica de São Vicente. A Sociedade São Vicente de Paulo do Município, por exemplo, oferece à população carente o Sopão André de Soveral, nome sugerido pelo então pároco da Matriz de São Vicente, Paulo Horneaux de Moura. O serviço funciona às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14 às 20h, com 50 voluntários e atendimento a cerca de 120 pessoas.

História

O padre André de Soveral e outros 70 fiéis foram cruelmente mortos por 200 soldados holandeses e índios potiguares em 16 de julho de 1645. Os fiéis participavam da missa dominical, na Capela de Nossa Senhora das Candeias, no Engenho Cunhaú – município de Canguaretama (RN). Os invasores calvinistas não admitiam a prática da religião católica.

Além de André de Soveral, também estão no mesmo processo de canonização o sacerdote Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus 27 companheiros leigos – os chamados mártires de Cunhaú e Uruaçu. Todos foram beatificados no ano 2000.