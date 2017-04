O técnico Fábio Carille espera ter todos os seus titulares à disposição para a decisão deste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no estádio de Itaquera. Mesmo com a dúvida que paira sobre a presença dos meias Jadson e Rodriguinho, ambos com pequenas contusões, o treinador mostrou bastante confiança em ter pelo menos um deles dentro de campo para decidir uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista.

“Vamos decidir amanhã (sábado). A preocupação existe, sim, pela sequência dos jogos. Hoje (sexta-feira) ainda não deu 48 horas do jogo, é normal que esse cansaço bata, mas ainda temos tempo para recuperar”, comentou o treinador, que condicionou a presença da dupla a uma resposta positiva do departamento médico. A ideia é usar o trabalho de campo deste sábado como apronto final para o embate.

“Estando em condições de jogo eles vão para o jogo, a não ser que o departamento médico chegue e fale que é perigoso para quarta ou para a sequência de decisões. Do jeito que o Rodriguinho se apresentou hoje as chances são enormes de ele ir para o jogo domingo”, observou confiante Carille, minimizando as dores no joelho que incomodam o atleta. Sem entrar em muitos detalhes sobre Jadson, que sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda, ele confia na dupla para “abrir” a defesa rival.

“Em muitos jogos durante essa temporada a gente não teve Jadson nem Rodriguinho, ou teve apenas um deles. Acredito que, com a presença dos dois, a nossa capacidade de criar aumenta muito e a gente tem condições de propor o jogo de uma maneira mais eficiente”, avaliou o comandante, deixando claro que já tem um titular definido na sua cabeça após as boas apresentações em clássicos e duelos decisivos.

“No momento, sim, são esses os titulares. No futebol tudo muda toda semana, jogadores podem entrar. Kazim já entrou no lugar do Jô, depois Jô retomou. Eu estimulo isso. Deixo muito aberto, Clayton entrou bem no jogo, jogador que pisa na área, mas, hoje, esses são os 11 que eu vejo para iniciar” concluiu Carille.

Após empatar por 0 a 0 no jogo de ida, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Timão precisa apenas de uma vitória simples para assegurar um posto na semifinal do Campeonato Paulista. Triunfo dos rivais resulta em mais uma eliminação dentro do estádio de Itaquera, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis. Não há diferenciação entre gol marcado dentro ou fora de casa.