Já pensou ganhar um carro zerinho? Quem pagar o Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) em cota única até o dia 5 de janeiro, ganha 5% de desconto no pagamento e ainda participa do sorteio do veículo. A promoção vale também para quem pagar a primeira parcela até o vencimento e estiver com o tributo em dia.

Durante todo o ano, serão sorteados vários prêmios no IPTU Premiado como TV, bicicleta, bicicleta elétrica, celular ou notebook. O sorteio será apurado pela Loteria Federal.

Só podem ser contemplados os proprietários ou donos de títulos com direitos aquisitivos do imóvel. Estão proibidos de participar da promoção o prefeito, vice, vereadores, secretários e funcionários comissionados do Executivo e Legislativo.

O regulamento está no site www.saovicente.sp.gov.br/servicos-documentos-oficiais/ (Decreto nº 4646-A e Lei Complementar 851).