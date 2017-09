Um cartão que te leva saúde, educação e lazer por um preço acessível. Esse é o Cartão de Todos, que completou 10 anos em São Vicente. Na cidade, o número de famílias cadastradas no cartão passou a mais de 13 mil, significando cerca de 90 mil pessoas atendidas. Atualmente, são mais de 30 empresas na Cidade à disposição dos clientes. (ver relação). Uma celebração com os parceiros foi realizada para comemorar a data.

Se falar sobre toda Baixada Santista, a marca de filiados já ultrapassou a marca dos 200 mil, com unidades em Santos e Praia Grande. O sucesso se deve a filosofia do grupo, que já alcançou mais de 5 milhões de clientes ativos no Brasil de que com um pouco de cada um, pode-se fazer muito por todos.

Na prática, por exemplo, na área da Saúde, o Cartão de Todos tem o foco no atendimento médico e odontológico. No caso do atendimento médico, o cliente tem valores fixos muito baixo de consulta nas mais diversas especialidades, além no desconto para fazer exames. Além do baixo preço, também não há longas filas de espera. No atendimento odontológico, encontra-se descontos de até 70%, e também há desconto para se houver necessidade do uso de aparelho ortodôntico.

Em relação a Educação, são oferecidos descontos nas mensalidades de universidades, faculdades, auto-escolas, cursos de línguas, cursos técnicos e profissionalizantes. O objetivo é colaborar na inserção das pessoas de baixa renda no mercado de trabalho, com qualificação.

E como lazer também faz parte da qualidade de vida, a Cartão de Todos possui parcerias com hotéis, colônias de ferias, pousadas, lojas, restaurantes, academias e agências de viagem. Em conjunto com as empresas parceiras, também são realizados diversos tipos de evento em toda a cidade.

Para fazer parte você pode ir até a sede do Cartão de Todos que fica na Praça Expedicionários Vicentinos, 84 – Centro. Mais informações pelo telefone 3323-8954.

EMPRESAS PARCEIRAS

EM SÃO VICENTE

- CLINICA TOTAL SAÚDE

- AQUA FISIO FITNESS

- CLINICA AQUA FISIO

- ÓTICA DO CENTRO

- FARMA CONDE

- FARMA DROGA REDE

- CLÉO PODOLOGIA

- CLINICA MAGRASS

- FITNESS PLACE

- CLUBE DE REGATAS TUMIARU

- CLINICA VETERINARIA PARAÍSO DOS ANIMAIS

- SAMANTHA ESTETICA

- IDIOMAS CNA

- UNICESUMAR

- FORTEC

- BALLET GINNA GIORGETTI

- MASTER DATA

- WISE UP

- ESCOLA DE CABELEIREIRO DI CAPELLI