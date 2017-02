Uma das casas existentes no Morro dos Barbosas, em São Vicente, foi demolida ontem pela Defesa Civil do município. A residência localizada em um barranco ao lado da Avenida Newton Prado, próxima à Ponte Pênsil, estava interditada desde o último dia 21 de janeiro, quando fortes chuvas atingiram a região e causaram o deslizamento de terra no local, afetando parte da estrutura.

Segundo a Prefeitura, o imóvel já tinha risco de desabar desde 2005, mas a proprietária alegou não ter dinheiro para realizar o serviço. Desde então a Defesa Civil monitora a área, porém, com o ocorrido em janeiro a situação se agravou e a Administração decidiu realizar a demolição por conta própria.

O secretário de Habitação de São Vicente, Edson Brasil, esteve no local para acompanhar o serviço durante o início da tarde. De acordo com ele, a casa era a única em situação de risco no Morro dos Barbosas.

Serviço

A operação só poderia ser feita com o solo seco, por isso, desde o deslizamento, a Defesa Civil da cidade estava vistoriando o local e a lona foi colocada para evitar mais escorregamentos.

Com o forte calor dos últimos dias e o solo favorável, o órgão decidiu realizar a operação ontem. Cerca de oito funcionários do órgão participaram da ação que começou pela manhã e se estendeu durante a tarde.

Vistorias e ações de prevenção no Morro dos Barbosas e em outras regiões do município continuarão sendo feitas, segundo a Defesa Civil.