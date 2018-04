Os vicentinos já sabem: quando chega a hora de trocar o sofá velho, a geladeira sem uso ou descartar o que sobrou da reforma, basta ligar para o Cata Treco, da Codesavi, que recolhe gratuitamente eletrodomésticos quebrados, moveis velhos e pequena quantidade de entulhos. Em março deste ano foi registrado recorde, com 1.520 chamados. Desde janeiro do ano passado, o número chega a 15.325 atendimentos.

Os moradores dos bairros da Área Insular de São Vicente podem agendar o serviço pelos números (13) 3464-7158 e 3462-9740, das 8h às 12 horas, e das 13h às 17 horas. Desde agosto do ano passado, foi criado um número específico para quem mora na Área Continental, o (13) 3566-6546, que atende das 7 h às 11 horas, e das 13 h às 17 horas.

Para o presidente da Codesavi, Ricardo Hourneaux de Moura, o Cata Treco “é uma forma de seguirmos atendendo bem a população, deixando São Vicente limpa e em ordem, conforme determinação do prefeito Pedro Gouvêa”.

A ampliação do serviço, com um telefone exclusivo para a Área Continental, fez aumentar consideravelmente o total de chamados atendidos. Em janeiro deste ano, foi a segunda melhor marca registrada: 1.441.

O prazo para recolhimento do material é de três a cinco dias úteis. A orientação é para que o munícipe só deixe o entulho na calçada após o agendamento confirmado, gerando número do protocolo. Quem reformou sua casa ou apartamento, pode descartar até cinco sacos (equivalente a um metro cúbico de material).

Somente este ano, o Cata Treco registrou, até março, 4.030 chamados atendidos. Entre os principais materiais descartados estão sofás, colchões e guarda-roupas. Na Área Insular, a maior procura pelo serviço se dá entre os moradores do Jóquei Clube, Parque São Vicente e Cidade Náutica. Na Área Continental, a maior procura tem sido por parte dos moradores do Humaitá e do Parque Continental.

A Codesavi alerta que o descarte irregular de entulho é passível de multa por parte da Prefeitura. A diretoria da empresa pede para que esta irregularidade seja denunciada pelo WhatsApp (13) 99785-1596, que recebe mensagens de texto, áudio, fotos e vídeos.