Já imaginou um lugar onde você pode conseguir diversos tipos de documentos, se capacitar, receber orientações e ainda ter uma ajudinha para aumentar a renda mensal? Essa é a proposta do Centro Integrado de Empreendedorismo e Cidadania (CIEC), onde também funcionará uma unidade do Centro de Integração da Cidadania (CIC).

A inauguração foi nesta terça (24) e a nova sede é resultado de um convênio entre a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect) e também do Governo do Estado, pela Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania. O Estado cedeu o imóvel e a Prefeitura fez a reforma.

O espaço contará com vários serviços. Por parte da Prefeitura, empresários e empreendedores poderão formalizar empresas, receber capacitação e gestão empresarial, além de obter orientação sobre microcréditos. No andar de baixo, funcionará o Banco do Povo Paulista, o programa Via Rápida Empresa, a sala do Microempreendedor Individual (MEI), balcão de atendimento sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS) e da Secretaria de Comércio, Indústria e Serviços Portuários (Secinp).

O secretário da Sedect, Jorge Luiz Soares de Moura, explicou como a integração destes projetos vai facilitar a vida dos munícipes. “Teremos no espaço menos burocracia e mais agilidade. Juntamos os serviços do Município e do Estado para dessa forma, conseguirmos atender a todos”.

No andar superior, acontecem os atendimentos do Centro de Integração da Cidadania (CIC). As pessoas vão poder tirar 2ª via de certidões de nascimento, casamento, óbito; fazer a primeira via do RG. Haverá também um espaço para mediação de conflitos, defensoria pública, o Centro de Referência e Apoio à Vítima, entre outros.

O secretário-adjunto de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Luiz Carlos Souto Madureira, explicou sobre a parceria. “Esse será o 16° CIC do Estado. Esta unidade está em um ponto estratégico e poderá atender a toda Baixada”.

O Sebrae Aqui também terá um canal de atendimento presencial que auxiliará empresários, empreendedores e microempreendedores: uma sala com capacidade para 70 pessoas poderá abrigar cursos, palestras, oficinas e consultorias. A iniciativa foi viabilizada com apoio da Associação Comercial de São Vicente.

Para o prefeito Pedro Gouvêa, essa aproximação entre o poder público e a população, é fundamental. “A recuperarão do imóvel foi uma conquista. Conseguimos inaugurar um polo de apoio ao empreendedor para auxiliar na formação e capacitação do novo empresário vicentino. Esta será uma forma de aquecer a economia da cidade”.

Todos os serviços prestados por CIEC e CIC são gratuitos, basta ir à Avenida Presidente Wilson, 1.126 – Centro e agendar o atendimento. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 9 às 17h. O telefone é (13) 3468-1636.