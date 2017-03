O prefeito Pedro Gouvêa e o secretário de Saúde, Haroldo Genaro, visitaram nesta sexta-feira (24), o Centro São Camilo, na Náutica III. A unidade de saúde passou por melhorias, como pintura e limpeza da piscina. A ação aconteceu por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o programa Via Rápida, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, do Governo do Estado de São Paulo.

O Centro atende cerca de 200 crianças, com idade entre 0 a 12 anos, que sofrem de doenças neurológicas. No local, são oferecidas diversas especialidades, como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem. A partir de abril, a unidade oferecerá também hidroterapia, após três anos sem a utilização da piscina.

“Ter pessoas na gestão da Cidade com olhar diferenciado para a criança deficiente é maravilhoso. As crianças percebem que a equipe está feliz e isso dá um ótimo retorno. A qualidade do serviço oferecido será muito superior.”, ressaltou a assistente social e responsável técnica do Centro, Maria de Jesus Saraiva dos Santos.

A ação também é comemorada pelas mães dos pacientes do Centro. Lisley Mara Gomes Domingos, mãe de Gabriel, de 9 anos, comenta que frequenta a unidade desde o nascimento do filho. Para ela, o Centro sempre prestou um bom atendimento. “Fiquei feliz de ver que a piscina está pronta e que logo as crianças já poderão usufruir. É muito bom”.

Durante a visita, o prefeito Pedro Gouvêa ainda falou sobre os projetos para o futuro da unidade. “Pensamos em ampliar o São Camilo, criar outros atendimentos que temos na área da saúde e também colocar a Secretaria da Educação em parceria, para fazermos mais avanços na Cidade”.

O Centro São Camilo funciona das 7 às 17h e também oferece, três dias por semana, aulas de artesanato para os responsáveis pelas crianças durante as consultas.

Via Rápida

O Via Rápida Expresso é uma modalidade do Programa Via Rápida coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, que tem como objetivo oferecer cursos de curta duração, na área da construção civil (pintores), para reeducandos do regime semiaberto e trabalhadores desempregados. Em 2016, a iniciativa ofereceu 20 mil vagas. A Pasta também conta com o Via Rápida Emprego, que já qualificou profissionalmente mais de 240 mil pessoas em todo Estado.

No caso do curso de pintura, o Via Rápida Expresso ofereceu vagas a 3400 reeducandos do sistema prisional e desempregados que aprendem como fazer na prática, em 49 municípios paulistas.