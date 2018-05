O Centro Universitário São Judas Tadeu – Campus Unimonte, em Santos, está com inscrições abertas para a 5ª edição de seu concurso de bolsas 100% Universitário, que amplia as oportunidades de acesso ao ensino superior. Serão 18 bolsas, para quem pretende iniciar os estudos no 2º semestre de 2018, com desconto no valor da mensalidade, do início até o final do curso.

O concurso de bolsas oferece vagas nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Cinema e Audiovisual, Comércio Exterior, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Jogos Digitais, Logística, Medicina Veterinária, Pedagogia, Processos Gerenciais, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

A prova será no próximo dia 19, às 14 horas, na São Judas – Campus Unimonte, à Rua Comendador Martins, 52. As inscrições para o concurso de bolsas são gratuitas para os candidatos que optarem pela nota do Enem e custam R$10,00 para os demais.

Os três primeiros colocados ganham bolsa de 100%. 5 bolsas de 50% de desconto vão para o 4º ao 8º colocado, e 10 bolsas de 20% de desconto irão para os candidatos entre a 9ª e 18ª colocação, considerando a colocação geral.

As inscrições podem ser feitas pelo site unimonte.br/vestibular, pelo telefone (13) 3228-2100, ou presencialmente no campus até 18 de maio. O resultado será divulgado no dia 25 de maio.