Nesta quinta-feira, 4 de maio, foi dado início a troca de iluminação da ciclovia da Praia do Itararé. O trabalho terá continuidade até a Praia da Biquinha. As novas luminárias têm potências de 150W, 250W e 400W.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Léo Santos, estão sendo trocadas as lâmpadas de vapor de sódio (cor alaranjada) por lâmpadas de vapor metálico (cor branca). A vantagem é que são mais eficientes, promovem economia e melhor iluminação. Elas apresentam melhor índice de reprodução de cor branca, proporcionando melhor percepção de segurança.

Segundo o secretário, o próximo passo que será dado com o prefeito Pedro Gouvêa e o deputado Caio França é buscar verbas junto ao Governo Estadual, do governador Márcio França, e ao Governo Federal, para efetuar a troca de lâmpadas e a manutenção dos postes direcionados para a orla, como as Praias do Itararé, Praia dos Milionários,Praia do Gonzaguinha e Praia da Biquinha. Trata-se de um dos pedidos mais solicitados com urgência por moradores e quiosqueiros da orla.