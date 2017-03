Cinco novos radares começaram a funcionar na sexta-feira (17) em Santos. Os equipamentos irão multar os motoristas que cometerem diversos tipos de infrações no trânsito.

De acordo com a Prefeitura de Santos, dois radares estão na avenida Perimetral. Um deles fica no cruzamento com a Praça Iguatemi Martins, que verificará velocidade máxima de 60 km/h, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, e outro localizado perto da Marinha, sentido Ponta da Praia.

Já o equipamento da avenida Dr. Bernardino de Campos com a rua Joaquim Távora flagrará motoristas que ultrapassarem a velocidade máxima de 50 km/h, avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa. No local, também haverá fiscalização de conversão à esquerda no canal 2, sentido Centro de Santos.

Trechos da faixa de ônibus da avenida Ana Costa também receberão fiscalização eletrônica. No sentido Centro, das 6h às 9h, serão flagrados os motoristas que trafegarem na faixa da direita da via, próximo à rua Barão de Paranapiacaba. No sentido oposto, das 17h às 20h, os radares multarão aqueles que transitarem nas proximidades da Rua Paraguai. Se o veículo entrar na via, não será autuado. Nos dois pontos também haverá fiscalização de velocidade.

A multa para quem ultrapassar em até 20% da velocidade permitida para o local é média, de R$ 130,16, com acréscimo de quatro pontos na CNH do motorista. De 20% a 50% da velocidade, a multa é grave e custa R$ 195,23 (5 pontos). E para quem ultrapassa o limite acima de 50%, é gravíssima, cujo valor é de R$ 880,41. Esta última tem como medida administrativa a suspensão do direito de dirigir. Já a penalidade para quem avança o sinal vermelho é de R$ 293,47 (7 pontos); parada em faixa de pedestres, R$ 130,16 (4 pontos) e conversão proibida, R$ 195,23 (5 pontos).