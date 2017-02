Incomodada com os hábitos e atitudes do namorado, uma jovem decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do ex-namorado. Esse é o filme ‘Cinquenta Tons Mais Escuros’, que chega às telonas nesta quinta-feira (9).

Na história do longa, que é a continuação de ‘Cinquenta Tonz de Cinza’, o namoro de Anastasia (Dakota Johnson) com o empresário Christian Grey (Jamie Dornan) ficou abalado. Ele domina os pensamentos da jovem e propõe um novo acordo. Anastasia não resiste e aceita. Em pouco tempo, ela descobre mais sobre o passado de Christian e surpreende-se novamente. Enquanto ele tenta livrar-se dos seus demônios interiores, Anastasia deve tomar a decisão mais importante de sua vida.