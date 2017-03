Uma jovem que, para salvar a vida do pai, se torna prisioneira de uma fera cruel em seu castelo. Essa é a nova adaptação do clássico A Bela e a Fera para os cinemas, que chega às telonas nesta quinta-feira (16).

O filme mostra uma moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

CURIOSIDADES

A direção é de Bill Condon, o mesmo responsável pelas partes finais de A Saga Crepúsculo: Amanhecer.A atriz Emma Watson se junta ao roteirista Stephen Chbosky mais uma vez. Eles já trabalharam juntos no drama As Vantagens de Ser Invisível (2012).