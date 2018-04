A Clínica Veterinária Filetti, um dos mais prestigiados espaços de atendimento aos pets da Baixada Santista, está com matrículas abertas para o Curso de Auxiliar de Veterinária. Tradicional na formação destes profissionais na região, as aulas são ministradas pelos médicos veterinários, doutores em Saúde Pública, Celso e Eduardo Ribeiro Filetti.

O curso terá início em 17 de maio e será desenvolvido em salas climatizadas dentro da própria Clínica Veterinária Filetti, na Rua Almirante Tamandaré, 275, no Macuco, em Santos. Ele é todo apostilado e os alunos que se destacam fazem estágio na clínica. As aulas acontecerão as terças e quintas-feiras, das 20 às 21h30. A clínica conta com estacionamento próprio.

Mais informações nos telefones pelos telefones (13) 32275770/71/72 e 997115545.