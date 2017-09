A Codesavi (Companhia de Desenvolvimento de São Vicente) regularizou sua situação com relação aos débitos federais. Depois de 20 anos, a empresa, ligada à Prefeitura de São Vicente, obteve a Certidão Negativa de Débitos (CND) da Receita Federal, referente a tributos federais e da Previdência Social. A última CND havia sido obtida no dia 5 de setembro de 1997. Na prática, significa dizer que os débitos federais tiveram os seguintes fins: foram pagos, suspensos ou parcelados.

Divulgada nesta terça-feira (19), a obtenção da CND indica que a Codesavi está em situação regular com relação a impostos como o PIS, Cofins, Imposto de Renda (IR), INSS e Contribuição Social.

O prefeito Pedro Gouvêa comemorou a obtenção da CND por parte da Codesavi. “A CND é uma conquista muito importante para a empresa. Com ela, a Codesavi vai poder abrir novas frentes de trabalho, vai poder ser contratada, avançar muito mais nesse caminho que ela está percorrendo ao longo deste ano, que é o caminho de profissionalizar o seu trabalho”.

Segundo o prefeito, “esta é uma nova fase da Codesavi, que também consolida o nosso trabalho de acreditar na empresa, de acreditar que ela é extremamente importante para o desenvolvimento da Cidade”.

Para Gouvêa, a regularização dos débitos da Codesavi representa “uma conquista que não é só de um grupo político, mas de todos os trabalhadores, que estão no dia a dia na empresa, sonhando com os dias melhores para a empresa”.

“Hoje, com a CND da Codesavi, estamos mostrando que nosso compromisso não está só na palavra, mas também nas ações. Parabenizo a toda equipe da Codesavi por esta importante conquista. Quando fazemos as coisas com comprometimento, com profissionalismo, com os pés no chão, o resultado é esse: depois de muitos anos, a Codesavi volta a ter a CND. Isso é fruto de trabalho e de investimento, e traz credibilidade para a empresa. Para os trabalhadores, que dão o seu suor, é a certeza de que estão em uma empresa idônea e séria”, comemorou o prefeito.

Para o presidente da Codesavi, Ricardo Hourneaux de Moura, “hoje é um marco na história da Codesavi”. Na avaliação dele, a obtenção da CND é “a vitória de nossa equipe, que faz jus à confiança depositada pelo prefeito Pedro Gouvêa, que é nosso maior aliado incentivador”.

A certidão, ressalta o presidente, dará à empresa a oportunidade de desenvolver grandes projetos em benefício de São Vicente. “Me emociona comandar nosso grupo que, em pouco tempo, conseguiu dar um novo rumo para a Codesavi. Agradeço a confiança depositada pelo prefeito, ao apoio dado pelo deputado Caio França, ao apoio irrestrito da Câmara Municipal e de tantos outros colaboradores que possibilitaram esta conquista”.

O superintendente de Administrações e Operações da Codesavi, Marcelo Rocha, lembra que a regularização dos débitos da Codesavi era um dos itens de campanha do então candidato a prefeito Pedro Gouvêa. A obtenção da CND, de acordo com Rocha, é fruto de um processo de parceria com o Governo Municipal que, “com secretários municipais de ponta”, nos deu respaldo e acreditou na empresa”. “A Codesavi hoje está em uma nova fase: tem um Conselho de Administração atuante, uma diretoria atuante, temos a Controladoria. A casa, agora, tem gestão equilibrada e conta com profissionais de excelência”.

Marcelo Rocha revela, ainda, uma curiosidade: “eu era funcionário concursado, da equipe de Contabilidade da Codesavi, na época da última certidão. E, agora, faço parte deste time que novamente obtém esta conquista”.