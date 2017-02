A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) publicou hoje (14) no Diário Oficial da União edital para realização de concurso público para preenchimento de 29 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis, médio e superior. As inscrições estarão abertas até 19 de março, no endereço eletrônico da Caipimes – Coordenadoria de Apoio às Instituições Públicas (www.caipimes.com.br), responsável técnica pelo concurso público.

O edital de abertura está disponível nos sites da Codesp (www.portodesantos.com.br), da Caipimes (www.caipimes.com.br) e na edição do Diário Oficial da União de hoje (14), Seção III (www.portal.imprensanacional.gov.br).

Os salários para jornadas de trabalho que variam entre 20 e 40 horas semanais vão de R$ 2.155,94 a R$ 6.068,64.

Veja quais são os cargos oferecidos e número de vagas relacionados a cada um deles: eletricista (1), administrador (6), advogado (3), analista de sistemas (1), arquiteto (1), assistente social (1), contador (1), controlador de tráfego marítimo (1), economista (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), engenheiro eletricista (1), jornalista (1), médico do trabalho (1), psicólogo (1), técnico de comunicação social/relações públicas (1), enfermeiro do trabalho (1), técnico administrativo (5) e técnico de segurança do trabalho (1).

Serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição somente para pessoas que comprovem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tenham renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo mensal. Os requerimentos de isenção devem ser realizados no período de 14 a 21 de fevereiro de 2017.

Os resultados das análises dos requerimentos estarão disponíveis no endereço eletrônico da Caipimes, a partir do dia 7 de março.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 7 de maio de 2017 na cidade de Santos e, se necessário, em cidades vizinhas na Baixada Santista. A confirmação da data, horário e locais das provas será divulgada, oportunamente, no endereço eletrônico da Caipimes. O resultado final do concurso público será publicado no Diário Oficial da União e nos websites da Codesp e da Caipimes.