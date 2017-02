Uma São Vicente limpa nos três dias de Carnaval. A Codesavi programou suas equipes para que a coleta de lixo domiciliar não seja interrompida nos três dias de folia e na Quarta-Feira de Cinzas.

No sábado, domingo e segunda-feira, segue o esquema normal da passagem dos caminhões nos bairros. Segundo o diretor de Limpeza Urbana da Codesavi, José Gaspar, a exceção ficará para a terça-feira de Carnaval (dia 28), onde a coleta seguirá o cronograma implantado tradicionalmente aos domingos, ou seja, sendo feita nas praias, Centro e na feira-livre da Avenida Capitão-Mor Aguiar. A Quarta-Feira de Cinzas (1º de março) terá sua coleta normal, como outras quartas-feiras do ano.

Passado o Carnaval, a coleta de lixo domiciliar continua com o cronograma dividido por bairros e horários. Às segundas, quartas e sextas-feiras, recebem a coleta a partir das 7h20 a Ilha Porchat, Pompeba, Vila Margarida, México 70, Esplanada dos Barreiros, Jóquei Clube, Cidade Náutica, Tancredo Neves e Dique das Caixetas.

Às terças, quintas e sábados, a partir das 7h30, os caminhões passam pelo Quarentenário, Jardim Rio Branco, Parque das Bandeiras, Jardim Samaritá, Vila Ema, Parque Continental, Jardim Humaitá, Gleba e Vila Ponte Nova.

A empresa contratada pela Codesavi também se encarrega de fazer coleta noturna. Os coletores passam diariamente, a partir das 17h20, pelo Centro, Parque Bitaru, Vila Voturuá, Vila São Jorge, Vila Valença, Jardim Independência e avenidas Presidente Wilson e Antonio Emmerich. No Beira Mar e na Rua Frei Gaspar, o serviço começa a ser feito às 17h10.

Às segundas, quartas e sextas-feiras, a coleta passa, a partir das 17h10, pelo Parque São Vicente, Vila Margarida e pelas ruas Guarani, Carijós e Sorocabana. Na Vila Fátima, Vila Cascatinha e Jardim Guassu a coleta passa às 17h20, nesses dias.

O Catiapoã recebe os caminhões às terças, quintas e sábados, a partir das 17h20. No Parque Prainha e no Japuí, o serviço começa dez minutos depois.

Mais de 16 mil toneladas – Dados finalizados em janeiro mostram que mais de 16 mil toneladas foram levadas para o aterro sanitário em Santos. Do lixo doméstico foram 8.238 toneladas, outras 4.664 toneladas de entulho foram recolhidas pelas ruas e avenidas e 3.223 toneladas que estavam no Parque Ecológico do Sambaiatuba também foram levadas ao aterro, totalizando 16.125 toneladas.