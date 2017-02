A Coleta Seletiva, recolhimento por parte da Codesavi de material reciclável como plástico, vidro e papel, entre outros, está sendo retomada agora pela nova diretoria da empresa. Os caminhões já estão passando pelos bairros, em dias definidos, de segunda a sábado, a partir das 7 horas. O serviço funcionará normalmente nos três dias de Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas.

Os vicentinos, agora, têm de ficar atentos apenas à tabela de recolhimento desse material, que é levado ao Parque Ambiental do Sambaiatuba, onde uma cooperativa de coletores se encarrega de separar e vender esses resíduos.

Às segundas-feiras, a Coleta Seletiva passa pelo Gonzaguinha e vias do Centro, como ruas Padre Anchieta e Gonçalo Monteiro e avenidas Presidente Wilson e Antonio Rodrigues. Também são contemplados os moradores do Boa Vista, Itararé, Ilha Porchat, Vila Valença, Vila Voturuá, Jardim Independência, Avenida Manoel da Nóbrega e Rua Rangel Pestana.

A Vila São Jorge, Jardim Guassu e a Vila Melo, entre a Rua Alberico Robilard Marigny e Avenida Mota Lima, e o Parque São Vicente recebem os caminhões na terça-feira.

Quarta-feira é dia de passagem das equipes no Catiapoã, Japuí e Vila Jóquei Clube. Na quinta, a coleta chega aos bairros do Boa Vista, Itararé, Ilha Porchat, Parque Bitaru, Vila Nossa Senhora de Fátima, avenidas Presidente Wilson, Manoel de Abreu e Manoel da Nóbrega, e ruas Rangel Pestana e Frei Gaspar.

Na sexta-feira, os caminhões recolhem material reciclável na Vila Valença, Vila Voturuá, Jardim Independência, Beira Mar e Cidade Náutica. Sábado é dia de passar na Esplanada dos Barreiros, Vila Margarida, Tancredo Neves e Cidade Náutica III.

O que separar – Além de vidro, papel e plástico, o munícipe pode separar também latas (de aço e alumínio) e embalagens tetrapak (comuns em embalagens de leite e suco, por exemplo)