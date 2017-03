O técnico Fábio Carille foi precavido e preservou alguns titulares do empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no domingo, no Moisés Lucarelli. Ainda assim, retornou a São Paulo com uma preocupação. O zagueiro paraguaio Fabián Balbuena acusou uma lesão na coxa direita no segundo tempo da partida e precisou ser substituído.

“Vamos perder o Balbuena por um tempo. Devemos ter cuidado nessa fase do campeonato”, comentou Carille, que recorreu ao jovem Léo Santos na vaga aberta pelo paraguaio. O prata da casa anotou o gol do Corinthians na partida.

Balbuena ainda passará por exames para saber a gravidade do seu problema. Sem ele, a dupla de zaga titular do Corinthians seria formada por Pablo e Pedro Henrique. Vilson era mais uma opção para o setor, mas foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo na semana passada.

Com a ausência de Vilson, o volante Paulo Roberto tem treinado improvisado como zagueiro no CT Joaquim Grava. O jogador ocupou o lugar de Gabriel, suspenso, no meio-campo corintiano diante da Ponte Preta.