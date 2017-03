Entre tantos bichinhos que precisam de um lar em São Vicente, cinco tiveram a sorte de ser adotados no último domingo (12), na Feira de Adoção, promovida pelo Departamento de Zoonoses da Secretaria da Saúde de São Vicente.

Ao todo, quatro cães e um gato, filhotes, receberam a compaixão de pessoas que se dispuseram a levá-los para casa, oferecendo-lhes um lar. Na ocasião, as famílias acolhedoras receberam orientações de um veterinário.

De acordo com o chefe de departamento da Zoonoses, Kleber Souza Costa, todos os animais ao chegarem ao local são vermifugados e recebem medicamentos contra pulgas e carrapatos. O novo dono assinou um termo de posse responsável e recebeu o vale-castração.

O chefe da Zoonoses ressalta ainda que todos que adotam um bichinho devem ter a posse responsável, que é levar o pet ao veterinário, cuidar com carinho e amor.

Superpopulação

Atualmente o Departamento de Zoonoses de São Vicente conta com 50 animais, entre cães e gatos, sendo que há uma superpopulação de gatos. “Diariamente deixam gatos na porta da Zoonoses. É preciso que as pessoas tenham consciência em castrar os bichinhos para que não venham a ter os filhotes e os mesmos serem descartados nas rua”, afirma o chefe da Zoonoses, Kleber.

Adoção

Além das feiras de adoção que vem acontecendo na Cidade, quem deseja ter um amigo peludo deve comparecer ao Departamento de Zoonoses (Rua Catalão, s/nº, Vila Voturuá), de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h e das 13 às 17h.

Os interessados devem estar munidos com documento de identificação (RG) e comprovante de residência – neste caso, não é preciso ser morador de São Vicente. É necessário ser maior de 18 anos.