Qualidade, criatividade e amor ao que faz. Esses são os ingredientes para driblar a crise e a concorrência, e na época de Páscoa não é diferente. A vicentina Carmem Cristina Martins Cruz, que já está acostumada a vender seus doces e chocolates durante todo o ano, espera com esses ingredientes, aumentar ainda mais o faturamento no mês de abril.

Com o nome de “Doce Arte”, Carmem há anos vem conquistando clientes de toda Região com suas “delícias”. Ela conta que aprendeu a fazer trufas com a sua mãe, que faleceu há 14 anos. “Quando meu filho nasceu e vi que não dava para trabalhar fora de casa, resolvi voltar com os doces e a fazer as trufas”.

No começo, o marido vendia as trufas no seu trabalho. Foi no tradicional “boca a boca” que seus doces começaram a ser divulgados, além de novos pedidos. “Aí começaram a pedir cup-cakes, ovos e eu fui pegando gosto. Comecei a mudar receitar, fazer teste e via que ficava bom e as pessoas gostavam, chegando numa dimensão que eu não esperava”.

Carmem fala dos doces com brilho no olhar de quem realmente gosta do que faz. Auto-didata, também aprendeu a utilizar pasta americana para personalizar e decorar seus doces. Um dos grandes diferenciais do seu trabalho, além da qualidade, é a criatividade. Uma de suas invenções foi a caixa doce-mensagem, onde ela escreve qualquer tipo de mensagem em cima dos doces. “Já teve desde Feliz Páscoa, parabéns, até pedido de desculpas e de casamento”.

Na onda da febre da comida japonesa, para essa Páscoa ela também preparou a Barca Doce-Mensagem, com direito ao hashi. “É mais um diferencial que as pessoas estão gostando, deve ter bastante durante a Páscoa, mas continuará durante todo o ano”.

CRIATIVIDADE

NOS OVOS DE PÁSCOA

Mas, falando em Páscoa, o carro-chefe dessa época continua sendo os ovos de páscoa. Ela prepara os tradicionais ovos fechados trufados, mas diz que os principais pedidos no momento são os ovos de colher. Com sabores diferenciados como churros, ninho com nutella, pão de mel, ninho com morango, brigadeiro gormeut, prestígio e chococada, ela pretende atrair ainda mais clientes. “Hoje o principal produto que vendo durante o ano é o pão de mel e os clientes me pediram para que fizesse”. conta.

Para as crianças, Carmem preparou um ovo minichef. Ela coloca os ingredientes (confete, chocolate branco e chocolate preto) em plásticos e deixa para a própria criançar colocar os recheios do ovo antes de comer.

As encomendas já estão rolando pra Páscoa e embora seja época de crise, Carmem confia nos seus produtos. “A concorrência é sempre bem grande e procuro fazer tudo com muita qualidade e com preço justo. Por isso tenho clientes de longa data. Sou detalhista, coloco muito carinho para a pessoa já comer com os olhos e ficar com vontade”, diz.

Quem quiser fazer pedido ou ver os produtos da “Doce Arte” pode acessar pelo facebook “Carmem Cristina Doce Arte”, ou Instagram, com o mesmo nome. As encomendas também poder ser feitas por telefone ou whatsapp pelo (13) 982078154.