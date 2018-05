Começou a 7ª Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society com a participação de 20 equipes e 253 jogadores. O pontapé inicial ocorreu no sábado, dia 5 de maio, logo após a cerimônia de abertura do torneio, que contou com o desfile dos atletas e a apresentação do Projeto Sou Músico, que executou o Hino Nacional Brasileiro.

Sérgio Luís Gonçalves Pereira, diretor do SEST SENAT São Vicente, fez a abertura do evento agradecendo aos atletas, familiares e demais participantes. Ele lembrou que a final da competição nacional será na sede do time campeão do ano passado, em Pelotas (RS).

O diretor ressaltou ainda a importância da Copa como instrumento de troca de conhecimento entre os participantes: “O mais importante da competição é estimular a prática de esporte e, mais ainda, a integração entre os trabalhadores do setor de transportes da Baixada Santista”.

Rodada

A primeira rodada da competição foi marcada por muitos gols.

Confira os resultados:

Isis 7 x 3 Essemaga TR

Toc 9 x 1 Essemaga Importação

Cesari 7 x 2 BR Mobilidade C

Line 0 x 6 Breda

BR Mobilidade A 6 x 1 Ceslog

Piracicabana Santos 5 x 0 Estrela

Piracicabana PG 3 x 2 Santos Brasil

Fassina 3 x 4 Deicmar