Um homem leva a família inteira para visitar a querida filha durante o feriado do Natal, mas ao encontrá-la entra em conflito com o namorado dela, um rapaz excêntrico que ficou rico por causa da internet. Essa é a comédia ‘Tinha Que Ser Ele?”, que estreia nas telonas na próxima quinta- feira (16).

O filme mostra Ned (Bryan Cranston) – um pai superprotetor – e sua família, que durante as férias visitam a filha na Universidade de Stanford, onde ele encontra seu maior pesadelo: o bem-intencionado, mas socialmente desajeitado namorado de sua filha, um bilionário do Vale do Silício, Laird (James Franco). O certinho Ned acha que Laird, que não tem absolutamente nenhum filtro, é um par extremamente inadequado para sua filha. A rivalidade e o nível de pânico de Ned se intensificam quando ele se encontra cada vez mais fora de sintonia no glamoroso centro de alta tecnologia, e descobre que Laird está prestes a pedir sua filha em casamento.