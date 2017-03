Em comemoração aos 16 anos da Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf), no sábado (1º), das 9 às 14 horas, acontece o evento Adesaf e Comunidade em Ação. Neste dia, a entidade estará aberta para oferecer uma série de atividades gratuitas, entre serviços de saúde, beleza, bem-estar animal, consultoria jurídica e orientações sobre aposentadoria. Para este último, é necessário levar carteira de trabalho e carnês de contribuição do INSS (se houver).

Quem comparecer à sede da Adesaf, que fica na Rua Guarany, 70, Parque São Vicente, São Vicente, terá à disposição cortes de barba e cabelo, esmaltação de unhas, design de sobrancelhas, aferição de pressão arterial, medição de circunferência abdominal, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), avaliação postural e informações sobre DST/Aids e o autoexame da mama.

Também haverá orientação sobre trânsito e acidentes domiciliares, além de uma exposição sobre os impactos da poluição no meio ambiente.

Para os animais de estimação (cães e gatos): consultas veterinárias, aplicação de remédios contra pulgas e carrapatos e informativos sobre vacinas e castrações.

A atividade é fruto de parceria entre a Adesaf e a Kaleo Assessoria Contábil, Centro de Referência em Veterinária – Dr. Gustavo Palmieri, Instituto Embelleze e Circuito Escola Técnica.

Outras informações pelo telefone 3568-4191 ou e-mail adesaf@adesaf.org.br.