São Vicente é conhecida pelo seu comércio movimentado, especialmente na época do final do ano. Com a proximidade do Natal, os lojistas estenderão o horário de funcionamento para as 22h. Normalmente, os estabelecimentos funcionam até as 20h. A medida é facultativa para o comerciante.

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuários (Secinp), a estimativa é que haja um aumento de 20% nas vendas com relação a 2016. Essa mudança já foi notada na Black Friday, em 24 novembro.

O Shopping Brisamar também funcionará em horário diferenciado. A partir do dia 16 de dezembro, funcionará até 23h. Nos dias 22 e 23, das 10h à meia-noite. Já na véspera do Natal (24) e Ano Novo (31), o expediente segue das 10 às 18h.

A presidente da Associação Comercial de São Vicente. Regina Ponte do Carmo, espera sucesso nas vendas e movimentação na economia da Cidade. “Este ano, as pessoas devem comprar mais porque a economia do país está melhorando. Além disso, as promoções e liquidações chamam a atenção do consumidor”.