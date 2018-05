Com entrada franca, os Concertos Petrobras-Tribuna reúnem um time de peso do cenário da música clássica brasileira, formado por Horácio Schaefer (viola), Pablo de León (viola), e Roberto Ring (violoncelo).Em São Vicente serão dois concertos no dia 27 de maio (domingo), às 11h e 15h, no SEST SENAT. O público poderá conferir o enorme entrosamento artístico e pessoal desses grandes músicos, que costumam se reunir em ocasiões especiais, como os Concertos Petrobras-Tribuna.

O programa terá três dos maiores compositores da história da música: Bach, Mozart e Beethoven. Já na abertura, o concerto promete encantar os ouvintes com as Variações Goldberg BWV 988, de Bach. Em seguida, o trio apresenta o Divertimento em mi bemol maior, K 563, a única obra de Mozart para essa formação: violino, viola e violoncelo. E para encerrar, a genialidade de Beethoven, com o Trio para cordas em dó menor, Op. 9 nº 3.

O grupo reúne o violinista Pablo de León, o violista Horácio Schaefer e o violoncelista Roberto Ring. Juntos desde 2001, o grupo já ultrapassou a incrível marca de mais de 600 concertos realizados no Brasil. Além disso o grupo representou a Brasil em concertos na Argentina e Chile. Já receberam convidados do mundo todo, entre eles os clarinetistas Antony Pay (Inglaterra), Michel Lethiec e Romain Guyot (França); os violinistas Ilya Gringolts (Rússia), Régis Pasquier (França), Hagai Shaham e Roy Shiloah (Israel), Isabelle van Keulen (Holanda), Cármelo de los Santos e Cláudio Cruz (Brasil), e os pianistas Roglit Ishay (Israel) e Cristian Budu (Brasil).

S E R V I Ç O

Concertos Petrobras-Tribuna

27 de Maio (domingo) – 11h e 15h

SEST SENAT

Praça Adalberto Panzan, nº 151 – Cidade Náutica III, 13 3467 3486.

Entrada Franca. Retirada de ingressos 1 hora antes de cada sessão.

Indicação etária: não recomendado para menores de 10 anos

Mais informações: http://stravinsky.com.br/concertospetrobras/tribuna/