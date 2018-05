O deputado estadual Caio França confirmou a chegada da primeira unidade do Poupatempo para este ano. O equipamento será instalado no Brisamar Shopping e o convênio com o Governo Estadual será assinado nesta quarta-feira (23).

Responsável por intermediar a chegada do equipamento para a Cidade, Caio França afirma que o Poupatempo vai realizar até 1,1 mil atendimentos por dia. A expectativa é que a unidade, que terá 500 metros quadrados, comece a funcionar já no mês de julho. Segundo o parlamentar, trata-se de uma obra rápida, que só necessita de divisórias, móveis e recursos humanos.

A escolha do Brisamar se deu pela agilidade do processo, já que são necessárias poucas obras e garante garante aos usuários segurança, estacionamento, além da facilidade no acesso, já que fica no Centro de São Vicente.