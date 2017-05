Você já ouviu falar em roupas e acessórios com proteção solar? Com casos de câncer de pele cada vez mais frequentes, a fabricação de peças que bloqueiam os raios UV é uma nova tendência no mercado. E na Baixada Santista a principal referência no assunto é a Litoraneus, que acaba de chegar ao Shopping Parque Balneário, sob a gestão do empresário Ronaldo Lupião Lopes.

A loja, cuja marca é líder no segmento, conta com peças para crianças e adultos, de diferentes cores, estampas e tamanhos, a partir de R$ 65. São camisetas de mangas curtas e longas, camisões, saídas de praia, vestidos, bermudas, calças, sungas, biquínis, luvas e chapéus. Para as mulheres, por exemplo, são mais de 50 itens diferentes entre cores e modelos.

Todas as roupas da Litoraneus possuem o certificado da Arpansa, uma agência australiana de radiação nuclear e solar, que realiza testes periódicos com o material fabricado. Em outras palavras, Ronaldo explica que esse certificado garante a excelência do produto.

“Hoje em dia com o aumento do número de casos de câncer de pele, surgiram muitas lojas esportivas que vendem roupas com proteção solar. Mas precisamos ressaltar que a ampla maioria desses produtos são da China e não possuem certificado, diferentemente das roupas da Litoraneus. E é essa garantia da proteção permanente que é o nosso diferencial”, afirmou Ronaldo ao Jornal Vicentino, onde esteve acompanhado pela esposa Fernanda Dieckmann Troiani Lupião. O tecido da Litoraneus, que é sintético e não segura o calor, conta com FPU 50 e bloqueia 98% dos raios UV.A e UV.B, que são os mais nocivos à saúde e causam envelhecimento da pele, vermelhidão, queimadura e até câncer.

E foi justamente após alguns casos de câncer de pele na família que motivaram Ronaldo a ingressar no mercado de roupas com proteção solar. “Eu já estava pensando em trabalhar na área comercial, mas não sabia com o quê. Depois que a minha mãe, meu irmão e meu cunhado tiveram câncer de pele, comecei a ficar preocupado. Liguei meu sinal de alerta, até porque eu pegava muito sol. Como acompanhei os casos de perto, aprendi muitas coisas e foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com esse tipo de roupa, até por ser um diferencial no ramo de roupas”, salientou Ronaldo, que antes de inaugurar sua loja trabalhava no setor petrolífero.

O empresário afirma também que o hábito de utilizar roupas com proteção solar ainda não é comum na região sudeste do Brasil. Entretanto, é de extrema importância proteger-se dos raios UV, cada vez mais fortes e presentes, independentemente da estação do ano.

“Diferentemente da região nordeste, onde é comum vermos as pessoas usarem roupas com proteção nas ruas e na praia, no sudeste o hábito ainda está ganhando forma. E é importante lembrar que os raios solares não nos atingem apenas no verão, mas também em outras estações do ano. Portanto devemos sempre utilizar roupas com a proteção”, contou ele, vestido com uma camiseta roxa que, embora não parecesse, também possuía bloqueio dos raios UV. “Muitas pessoas pensam que esse tipo de roupa tem aparência hospitalar, só com modelos de cor branca ou bege. Mas quando vão à loja se surpreendem, pois são roupas modernas, com cores fortes e estampadas, como as tradicionais que vemos por aí, porém com o diferencial da proteção solar”, concluiu.

A Litoraneus fica localizada no Shopping Parque Balneário, na Avenida Ana Costa, 549, Loja 61A, no Gonzaga, em Santos. Para mais informações, 3394-8350. Acesse também o site www.litoraneus.com.