Alícia Ferreira Serpa, Iriah Rafaela e Yasmin Yabu são as três belas e simpáticas crianças que irão representar São Vicente no Miss São Paulo, que acontece em outubro na capital paulista e é a porta direta para a disputa do Miss Brasil. O trio conquistou o Miss Regional 2017 nas categorias Mirim, Infantil e Infanto Juvenil, respectivamente.

Alícia, que tem apenas 4 anos, é dona de um sorriso fácil e esbanja bom humor. Apesar da pouca idade, a pequena afirma que não sentiu nervosismo ao desfilar. “Fiquei tranquila, não deu frio na barriga algum”, resume ela em entrevista ao JV, onde esteve acompanhada pela mãe Evelise Cristina Marques Ferreira e o pai Caio Serpa Pinto, moradores da Vila São Jorge.

A mãe, inclusive, se surpreendeu com a destreza de Alícia no dia do concurso. “Quando ela foi receber a coroa, demonstrou extrema calma, e foi caminhando até com pose (risos)”, contou. Na competição, segundo a mãe, características como beleza, simpatia e desenvoltura foram avaliadas pelos jurados.

O pai também diz que, internamente, dentro do ambiente familiar, não há pressão alguma por resultados, tampouco espírito de competição. “Conversamos bastante com a Alícia. Esse concurso é uma forma dela se divertir. Iremos acompanhá-la nesse ‘mundo de modelo’ até o dia que ela estiver se divertindo. Quando ela disser que não quer mais, paramos por ali mesmo”, concluiu Caio, visivelmente orgulhoso com a premiação da filha.

Quem também impressiona tanto pela beleza quanto pela simpatia é Iriah, de 8 anos. Acompanhada pela mãe Adriana Fagundes, a pequena não irá representar apenas São Vicente, mas também toda a região da Baixada Santista na seletiva paulista.

“A Iriah já tinha participado de concursos quando era bebê, mas nada muito grandioso. Quando surgiu o Miss Regional, resolvemos arriscar e deu certo, tanto que ela vai representar os noves municípios da Região no concurso”, contou a mãe, que não escondeu a felicidade.

A pequena, por sua vez, não escondeu a ansiedade pelo concurso em São Paulo. “Não vejo a hora de participar desse novo concurso”, contou Iriah, que afirmou que deseja ser atriz quando crescer. “Quero participar de novelas quando for adulta”, completou a pequena miss, que mora no Centro de São Vicente.

Já Yasmin Yabu, de 10 anos, sempre desejou ser miss. Ela, que morava no Japão, veio com a família para o Brasil há quatro anos e hoje mora na Cidade Náutica. Acompanhada pela avó Maria do Livramento e do irmão Lucas, a jovem afirma que ficou muito nervosa durante a competição.

“Senti um grande frio na barriga, mas fui passando de fase e, quando menos percebi, conquistei a categoria Infanto Juvenil”, contou ela, que pretende entrar em um curso de modelo já pensando na sua futura carreira. “Em breve vou começar um curso, pois quero seguir a carreira de modelo. É importante aprendermos sobre isso cada vez mais”, afirmou.

A avó contou que Yasmin desde pequena já apresentava traços de modelo. “Quando ela era bem mais nova já desfilava com o sapato da mãe pra cima e pra baixo. Ali já percebíamos que ela levava jeito para passarela”, concluiu Maria.

Os concursos Miss Regional e Miss São Paulo são realizados pela Produção Brasil. Para mais informações sobre o evento, os interessados podem acessar o site www.producaobrasil.com.br.