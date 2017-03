A conclusão das obras do conjunto habitacional Primavera-Penedo, no Jóquei Clube, estão perto do final. A expectativa é que em três meses, até o final de junho, as 500 unidades sejam entregues aos novos moradores. Neste final de semana, as obras foram vistoriadas pelo prefeito Pedro Gouvêa, o deputado estadual Caio França e representantes da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), Humberto Schimidt (superintendente), o diretor regional da CDHU, Rafael Redó, e Regina Covas.

Das 500 unidades do Conjunto Primavera-Penedo, 220 serão destinadas a CDHU para moradores do México 70 e as outras 280 para pessoas inscritas nos programas habitacionais do Município. Os apartamentos tem 52 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga na garagem, além de área de lazer e churrasqueira no conjunto.

“O Primavera-Penedo está na fase final. Acredito que dentro de três meses devemos entegrar as unidades. Faltam apenas detalhes da rede elétrica e o término da pavimentação”, explicou o deputado estadual Caio França.

O prefeito Pedro Gouvêa também enalteceu os trabalhos durante a vistoria. “Estão quase prontas para serem entregues à população. Aproveito para parabenizar toda equipe da Secretaria de Habitação pelo excelente trabalho”.

As obras do conjunto, que começou a ser construído em 2013, foram retomadas após intervenções junto ao Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Governo do Estado, por meio da CDHU. O contrato para a reforma do prédio foi assinado em 2014, com investimento de R$ 50 milhões.

SÃO VICENTE H – CATARINA DE MORAES

Outro conjunto habitacional que recebeu a visita técnica foi o conjunto São Vicente – H, localizado no bairro Sá Catarina de Moraes. No local estão sendo construídas 360 moradias pela CDHU, em uma área de 32.170 metros quadrados. Os apartamentos terão dois e três dormitórios e serão destinados à vicentinos das áreas de risco cadastrados em programas habitacionais da Cidade e moradores da Serra do Mar, em Cubatão.

“O Conjunto São Vicente H (Catarina de Moraes) será entregue por partes, sendo que se os recursos forem mantidos a primeira entrega deverá ser feita no fim desse ano. O importante é que pudemos constatar que em ambas há uma quantidade significativa de homens trabalhando, além de máquinas e materiais nos canteiros”, destacou o deputado estadual Caio França”, enaltecendo o cumprimento do cronograma.

Caio França também elogiou a parceria com o Governo do Estado para o andamento das obras. “Fomos vistoriar duas importantes obras habitacionais que estão em andamento em São Vicente em parceria com o Governo do Estado. Conseguimos manter investimentos altíssimos mesmo num momento de crise. Habitação é um tema da maior relevância e vamos seguir lutando por mais obras assim. O Governo Estadual tem sido um grande parceiro da cidade”, completou o deputado.