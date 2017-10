A dona de casa Naldiene Pereira dos Santos, de 27 anos, planeja o seu futuro. Grávida, ela sairá do México 70 nos próximos dias para morar em um dos apartamentos dos conjuntos habitacionais Penedo e Primavera, entregues na manhã da quinta-feira (5), após 13 anos de expectativa. O governador Geraldo Alckmin esteve em São Vicente para a liberação dos 500 imóveis.

Os empreendimentos são fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Habitação (Sehab); o Governo do Estado, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU); e o Governo Federal. São 260 apartamentos do Penedo e 240 do Primavera. Foram contempladas 306 famílias do Canal do Meio, no México 70. As outras 194 unidades são dirigidas à demanda da Serra do Mar, em Cubatão.

A Caixa Econômica Federal aportou R$ 66,5 milhões nos conjuntos, que foram adquiridos pela CDHU, dentro do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. Nas palavras do governador, a companhia habitacional “salvou os empreendimentos”, após a falência da empresa responsável pelas obras.

Segundo Alckmin, esse investimento deve-se à política habitacional estadual, um dos pilares do seu governo. Ele aproveitou a visita para fazer um novo anúncio. “A boa notícia é que nós entregaremos mais 1.120 apartamentos no Tancredo Neves 3 até o finalzinho de novembro. A vida a gente vive de sonhos. A moradia é o sonho da família. Não é fácil no Brasil, os juros são altos, os preços são caros, mas São Paulo é o único Estado do Brasil que reserva 1% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para a habitação social”.

Local propício – O vice-governador Márcio França contou que, desde seu primeiro mandato como vereador, preocupava-se com o contexto do Sambaiatuba, em razão do acúmulo de lixo, decorrente do antigo lixão. A entrega dos empreendimentos, segundo ele, é uma mudança significativa, “que permitirá aos moradores viver com dignidade”.

Já o prefeito Pedro Gouvêa destacou que a mudança das famílias para o Penedo e o Primavera é a realização de um sonho para São Vicente. “É um ambiente para acolher bem as novas famílias. Conseguimos tirar as pessoas de localidades em situação de risco e áreas de invasão. Vamos construir um futuro melhor para essas pessoas”. O chefe do Executivo vicentino aproveitou ainda o seu discurso para dar boas-vindas aos novos munícipes, vindos da Serra do Mar, Cubatão.

Secretário municipal de Habitação, Edson Brasil agradeceu todo o apoio recebido do titular da pasta no Estado, Rodrigo Garcia, também presente na cerimônia. “É uma vitória saber que a Cidade está sendo reconstruída. Nós temos feito isso com muito trabalho. A Cidade precisa evoluir. E nós agradecemos essa parceria”.

Estrutura – As unidades possuem dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 53,05 m² de área construída. Cada imóvel tem acabamento de piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos até o teto nos banheiros e cozinhas, e esquadrias de alumínio.

O residencial conta com uma estrutura completa, incluindo pavimentação, paisagismo, redes de água, esgoto e elétrica, sistema de drenagem, iluminação pública, uma quadra poliesportiva, salão de festa, garagem e área de lazer para as crianças.

Outros projetos– Além do Tancredo Neves 3, cuja entrega foi prometida pelo governador para novembro, o secretário estadual de Habitação falou ainda de outros conjuntos do Município. Segundo Rodrigo Garcia, o São Vicente H, no Sá Catarina de Moraes, já começarão a ser entregues este ano. “São, ao todo, 360 apartamentos, sendo 131 deles entregues em dezembro, e, depois, mais 131 em fevereiro. O restante, no final do ano que vem”.

Garcia comentou também sobre a retomada do Conjunto Parque Bitaru, localizado atrás do Centro de Convenções. Ele afirmou que a Prefeitura está finalizando os procedimentos para a licitação. “É um esforço muito grande a continuação dessas obras, mesmo no período de crise. Nossa prioridade é manter as obras que começamos e terminá-las, para nos colocar novos desafios”, completa.